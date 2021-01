Raoul Bova e Barbara Palombelli a “Verissimo”

09 Gennaio 2021 | 11:06 di Lorenzo Di Palma

Per il primo vero appuntamento del 2021 con Verissimo, sabato 9 gennaio alle 16, Silvia Toffanin incontrerà Raoul Bova, che interpreta un giovane Giorgio Armani nella nuova serie di Canale 5 Made in Italy. L’attore sarà seguito da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli protagonisti, dopo quarant’anni di vita insieme, di una rara intervista in coppia.

Sarà poi ospite di Silvia Toffanin per la prima volta ospite Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e una dei giudici di The Voice Over. Per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip interverrà invece in studio Cristiano Malgioglio.

L’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro racconterà per la prima volta in tv una pagina molto dolorosa della sua vita. Infine, Francesco Monte parlerà della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica e lontana dal gossip: “La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci” ha confidato infatti Francesco Monte a Verissimo parlando della sua nuova fase di vita, tutta dedicata alla musica. A proposito di questa strada intrapresa con passione, Monte racconta: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”.