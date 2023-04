Le prime scene si stanno girando ad Ancona, andrà in onda su Canale 5 Raoul Bova Redazione Sorrisi







Al via le riprese della nuova fiction che avrà come protagonista Raoul Bova. No, non parliamo della prossima stagione di “Don Matteo” (in cui Bova tornerà a vestire i panni di don Massimo) ma di “I fantastici cinque” (questo, per ora, è il titolo di lavorazione): è la storia di un insegnante di atletica che allenerà alcuni ragazzi tetraplegici. Le prime scene si stanno girando ad Ancona. La serie andrà in onda su Canale 5.