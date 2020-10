Red Canzian “Ballerino per una notte”

24 Ottobre 2020 | 12:28 di Redazione Sorrisi

Sarà Red Canzian il “Ballerino per una notte” della sesta puntata di Ballando con le stelle, che torna su rai1, sabato 24 ottobre dalle 20.35. Cantante, polistrumentista e produttore italiano, Red Canzian, insieme ai Pooh e al suo basso, ha scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana: Stare senza di te, Tu dove sei, Cercando di te, Io ti aspetterò.

Oggi che si divide tra la carriera da solista e il ruolo di produttore curando il lancio di giovani artisti attraverso la sua Academy, ha accettato la sfida di scendere in pista per ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato a una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica.

Canzian però non sarà l’unico ospite del dance show di Rai1, con lui scenderanno in pista anche Edoardo Leo e Marco Giallini, ovvero i protagonisti di Ritorno al Crimine, sequel del fortunato Non ci resta che il crimine, nelle sale il 29 ottobre.