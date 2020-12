Renato Zero alla semifinale di “All Together Now”

Renato Zero alla semifinale di “All Together Now”

Otto concorrenti rimasti in gara per la penultima puntata

05 Dicembre 2020 | 13:32 di Angelo De Marinis

È arrivata alla semifinale All Together Now - La musica è cambiata, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, che per l’appuntamento di sabato 5 dicembre in prima serata avrà come ospite straordinario della puntata uno dei più grandi artisti della musica italiana: Renato Zero.

Sul palco di All Together Now intanto continuerà la sfida tra gli otto concorrenti rimasti in gara - Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Savio Vurchio (52 anni, di Andria) - e il traguardo del premio finale di 50mila euro è sempre più vicino.

Le esibizioni come sempre saranno valutate dalla giuria - J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo - e dal “Muro Umano”, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprende anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.