“Report”: dal vino a Venezia

Comincia con “Vino connection”, di Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros e Roberto Persia, la puntata di “Report” in onda domenica 17 dicembre alle 20.55 su Rai3. L’ inchiesta approfondisce i criteri per ottenere le certificazioni dei vini italiani, che si dividono in Docg, Doc, Igp e vino da tavola, sulle pratiche enologiche che permettono di migliorare i parametri e i controlli che non sempre sono severi come dovrebbero essere, visto l'intreccio tra politica, grande industria del vino e dirigenti della Repressione Frodi.

Si passa poi a una storia di terre, palazzi e consulenze ai danni di una delle città più belle del mondo: “C’era un cinese a Venezia” di Walter Molino e Andrea Tornago che mette in luce la posizione di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia dal 2015 ma anche proprietario di LB Holding, una rete di imprese che nel 2022 ha fatturato un miliardo di euro.

E ancora, “Abbiate Cur(i)a di noi” di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale. Un anno di ricerche negli archivi non ha prodotto nulla: la proprietà della chiesa di San Biagio ai Taffettanari, in pieno centro storico a Napoli, resta ancora da definire. Intanto, una famiglia di pregiudicati dispone a suo piacimento del tetto della chiesa e della canonica, un edificio di quattro piani dove alcuni di loro hanno scontato anche i domiciliari.

Infine, “La tela di Vittorio” di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Thomas Mackinson e Federico Marconi: l’8 dicembre 2021 a Lucca, Vittorio Sgarbi, in una mostra da lui curata, presenta un’opera inedita di sua proprietà che si chiama “La cattura di San Pietro” del pittore caravaggista Rutilio Manetti, ma nessuno si accorge, però, che un’opera che appare del tutto identica risulta rubata.