“Report” dalla sanità “potenziale” al legno

Sarà un reportage di Michele Buono, in collaborazione con Edoardo Garibaldi, ad aprire la prima puntata di Report del 2022, in onda lunedì 3 dicembre alle 21.20 su Rai3. I due giornalisti si interrogano sul nostro Sistema Sanitario Nazionale, frammentato in 20 sistemi regionali, ognuno con le proprie piattaforme digitali - quando ci sono - che non dialogano tra loro. E sulla necessità, invece, di un sistema connesso per condividere banche dati e flussi di informazione digitale in tempo reale.

Sarà poi la volta di Emanuele Bellano con Greta Orsi che si occupano, invece di Amazon: da quando l’e-commerce è entrato nella nostra vita, il modo di fare acquisti è completamente cambiato. Il proliferare dello shopping online ha portato alla crisi di migliaia di centri commerciali in tutto l'Occidente Qual è il ruolo di Amazon in questo scenario?

E ancora, Rosamaria Aquino si occupa di Grana e latte, tra Dop veri e “presunti”: un viaggio nel mondo dei similari, dalle vacche rosse di Reggio Emilia fino in Repubblica Ceca, a caccia di prodotti che spesso vengono confusi con l'originale.

Infine con Antonella Cignarale in collaborazione con Marzia Amico, obiettivo sul legno: ne importiamo l’80 per cento e l’importazione da paesi extra europei prevede severi controlli; quella dai paesi dell’Unione Europea, no. Sarebbe responsabilità di ogni paese membro assicurare che il taglio nelle proprie foreste avvenga nel rispetto delle leggi, ma i controlli non sono omogenei tra gli Stati.