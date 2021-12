“Report”: dalla strage del Mottarone alle smart tv

Le anticipazioni della puntata del 27 dicembre del programma di inchieste di Rai3 Redazione Sorrisi







Per l’ultimo appuntamento dell’anno con Report, lunedì 27 dicembre in prima serata su Rai3, il programma condotto da Sigfrido Ranucci si aprirà con un’inchiesta di Walter Molino con la collaborazione di Federico Marconi sulla strage del Mottarone. Una “Cronaca di una tragedia annunciata” che approfondisce tutti gli aspetti legati ai controlli e alla manutenzione, sottolineando le carenze di personale e di risorse degli organi statali di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Report ricostruisce anche la storia della concessione pubblica dell’impianto, gestito fin dagli anni ‘70 da società riferibili alla famiglia di Luigi Nerini.

A seguire l’approfondimento “Zero contagi” di Giuliano Marrucci sulle strategie della Cina, che a quasi due anni dallo scoppio della pandemia, è rimasta sostanzialmente l'unico Paese al mondo a perseguire con determinazione questo obiettivo con una serie di app per il tracciamento e una macchina logistica e organizzativa poderosa in grado di avviare in poche ore campagne di test di massa coinvolgendo milioni di persone non appena emerge un focolaio

Si passerà quindi a “Le fantastiche 4”, un’inchiesta di Roberto Persia sulle scale mobili che nelle metropolitane di tutto il mondo, nei centri commerciali e negli aeroporti le scale mobili muovono 3 miliardi e mezzo di persone ogni giorno che si spostano su 800mila impianti. Ma una volta installate, la partita che si gioca sui bandi delle pubbliche amministrazioni è quella della manutenzione e vale molti milioni di euro. Soldi che dovrebbero garantire la sicurezza dei passeggeri, ma che fanno i conti con la struttura oligopolistica di questo mercato.

Infine, l’inchiesta “Smart tv is watching you” di Lucina Paternesi su questi “elettrodomestici intelligenti” che più di tutti contattano terze parti, condividono informazioni sensibili e, soprattutto, tracciano ogni nostra attività. Ma cosa sanno di noi queste piattaforme? Siamo sicuri che siamo solo noi a guardare la tv o è lei, ormai, a guardare noi?