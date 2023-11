“Report” indaga sul ponte sullo stretto

Il programma di Rai3 si occupa inoltre delle truffe ai danni del Bonus Cultura e della Sanità siciliana Sigfrido Ranucci Lorenzo Di Palma







Da più di 70 anni si parla di ponte sullo stretto. Non si è mai costruito nulla, ma è costato già centinaia di milioni di euro. Sembrava un capitolo chiuso per il nostro Paese ma il ministro Matteo Salvini ha rimesso in piedi la società e riavviato tutte le procedure per la costruzione. Da qui parte “L’uomo del ponte”, la prima inchiesta della puntata di “Report”, in onda domenica 26 novembre alle 20.55 su Rai3 e RaiPlay.

La seconda inchiesta s’intitola “Toto cambia” e il protagonista è Totò Cuffaro, ex Presidente della Regione Sicilia, che è tornato in politica insieme alla Democrazia Cristiana. “Report" indaga proprio sui “nuovi” volti della Dc come Nuccia Albano, assessora regionale alla Famiglia, figlia dello storico boss di Borgetto, Domenico Albano, deceduto negli anni '60.

Terza e ultima inchiesta è “Uno, nessuno e centomila spid”, che rivela che tra il 2021 e il 2023 in alcune città italiane, tra cui Siena, Ancona e altre in Friuli-Venezia Giulia, molti degli studenti che avevano diritto al Bonus Cultura 18App si sono visti azzerare il proprio plafond senza aver fatto accesso alla piattaforma del Ministero della Cultura, né aver speso soldi in qualche libreria o acquistando i biglietti per una mostra o un concerto. Una truffa che si aggira intorno ai 300mila euro.