Rete 4: al via la serie della BBC “Planet Earth III”

Arriva, in prima serata su Rete 4 per tre prime serate, da martedì 20 agosto, “Planet Earth III”, la serie-evento targata BBC One. Il documentario, in esclusiva assoluta l'Italia sulla rete Mediaset, ci farà viaggiare ai confini più remoti del Pianeta, raccontando le specie più straordinarie, attraverso immagini inedite ed emozionanti, talvolta divertenti o drammatiche, ma sempre ricche di speranza.

Il programma è stato girato in 43 diversi Paesi (Italia compresa, per documentare la migrazione degli ibis) per un totale di 1.904 giorni di riprese. Tra le curiosità di questa edizione, l'animale più raro filmato è stata la Rana Arlecchino, di cui sono rimasti non più di 49 esemplari.

Girata nel corso di cinque anni, la serie utilizza tecnologie cinematografiche d'avanguardia, per rivelare i grandi prodigi della vita sulla Terra. Droni super-leggeri, telecamere ad alta velocità, sommergibili a comando remoto, trascinano il pubblico in paesaggi altrimenti invisibili: dalle giungle più remote agli oceani più profondi e dalle caverne più oscure ai deserti più aridi.

Rispetto a quando è andata in onda la prima serie, venti anni fa, il pubblico di “Planet Earth III” avrà modo di misurare, sia quanto la scienza e la tecnologia siano progrediti, sia quanto la Terra sia profondamente cambiata. Il Pianeta, infatti, ha raggiunto un punto critico e nelle ultime decadi si è trasformato più di quanto mai osservato in precedenza. Eventi avvertiti in ogni ecosistema e da tutte le creature.

«In questa serie di Planet Earth viaggeremo verso luoghi selvaggi e sorprendenti, vedremo creature incredibili e misteriose, assisteremo a eventi rari e spettacolari, osserveremo drammi che lasceranno senza parole - il commento di Sir David Attenborough -. Il mondo naturale continua a sorprendere, ma rispetto ai tempi di Darwin è cambiato in modo irreparabile. E la potente forza che l'ha trasformato è una sola: l'uomo. Tutti gli animali si stanno adattando alla sopravvivenza e alle tante nuove sfide, in modi straordinari. Saranno sufficienti? È un momento cruciale della nostra storia: ed è per questo che il mondo va guardato attraverso una nuova lente».