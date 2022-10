Ad Assisi in Umbria si è aperta la seconda tranche di riprese Redazione Sorrisi







Ad Assisi in Umbria si è aperta la seconda tranche di riprese di “Che Dio ci aiuti”, la fortunatissima fiction di Rai1 arrivata ormai al traguardo della settima stagione. Naturalmente sul set non poteva mancare Francesca Chillemi. La serie arriverà in tv il prossimo anno.