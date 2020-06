Riaprono i set di fiction e soap

23 Giugno 2020 | 12:08 di Tiziana Lupi

Che emozione! Prima “L’allieva 3”, poi “Un posto al sole” e a seguire, nei prossimi giorni, “Che Dio ci aiuti 6”, “Il paradiso delle signore” e tanti altri.

Sono i set che hanno già riaperto o stanno per riaprire dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid-19. Una riapertura che, naturalmente, non riguarda solo il nostro Paese: proprio in questi giorni, infatti, negli Stati Uniti sono tornati sul set gli attori di “Beautiful” e, in Spagna, quelli della soap opera “Una vita”.

Com’era prevedibile, non tutto tornerà come prima, almeno per il momento. A permettere il ritorno al lavoro è stata, infatti, la firma di un protocollo che prevede procedure e comportamenti da adottare per evitare la possibilità di eventuali contagi: gli attori dovranno fare in anticipo il tampone, poi ci saranno mascherine per tutti (tranne che per gli attori stessi che, se impossibilitati a mantenere le distanze, si sottoporranno anche a test sierologici). Sono previsti camerini igienizzati, guanti e visiere per i tecnici, strumenti monouso per truccatori e parrucchieri.

Qualcuno, ha aggiunto anche dell’altro: sul set di “Beautiful” per le scene d’amore saranno utilizzate bambole gonfiabili o, in alcuni casi, i coniugi degli attori saranno truccati da protagonisti originali. Tra gli altri titoli che torneranno a breve sul set ci sono anche: “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero, “Inchiostro contro piombo”, la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria, “I bastardi di Pizzofalcone 3” con Alessandro Gassmann, “Mina Settembre” con Serena Rossi, “Tutta colpa di Freud La serie” con Claudio Bisio e “Buongiorno mamma” con Raoul Bova, “L’amica geniale 3” e “Gomorra 5”.