Riccardo Bertocci, supercampione de “L’eredità”, è tornato al quiz. Come mai?

Banijay Italia conferma di aver dato un'altra chance al concorrente che aveva dovuto rinunciare per cause di forza maggiore







Una lettrice di Sorrisi, la signora Guanita Maniscalco, ci ha segnalato il ritorno a "L'eredità" del supercampione Riccardo Bertocci, già presente in 32 puntate del quiz nell'edizione 2022-2024 e si chiedeva come questo fosse possibile a così breve distanza di tempo.

Abbiamo quindi chiesto informazioni a Banijay Italia, società produttrice del programma e responsabile del casting. Questa la risposta: «Il Signor Riccardo Bertocci aveva effettivamente già partecipato a 32 puntate dell’edizione precedente del Programma ma, seppur rimasto imbattuto, non aveva potuto proseguire la sua partecipazione a causa di una rilevata positività al Covid19. Al fine di tutelare il personale di produzione e tutti i concorrenti, la naturale e meritocratica consequenzialità della sua partecipazione al gioco era stata interrotta, con contestuale inserimento di un nuovo concorrente in sua vece. Tale circostanza non era stata all’epoca menzionata dal conduttore per ragioni di privacy che impedivano di comunicare al pubblico la ragione dell’assenza del Signor Bertocci. È tuttavia nostra prassi, nei casi di assenza dovuta a cause di forza maggiore, attribuire al concorrente escluso una chance ulteriore di partecipazione per garantire la continuità del gioco che l’intervento della causa esterna ha compromesso».