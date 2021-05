Ricette per bambini con lo chef Giancarlo Perbellini

24 appetitose ricette dolci e salate, tra merende, primi e secondi piatti, attente al gusto dei più piccoli e studiate per essere replicate facilmente in famiglia. Ricette semplici per portare in tavola sapori stagionali e genuini, affidandosi ai segreti e all'esperienza del cuoco patròn del 2 stelle Michelin Casa Perbellini e della pasticceria X Dolce Locanda a Verona, celebre per il suo Pandoro.

È questo il programma X Bambini Ricette dello Chef Giancarlo Perbellini al via su Food Network canale 33, dal 22 maggio ogni sabato alle 19:15, dedicato ai bambini, che a causa dell'emergenza pandemica si sono visti chiudere le scuole e sono stati costretti a un isolamento forzato.

Nessuna tecnica moderna, niente cottura a bassa temperatura o preparazioni sottovuoto, ma soluzioni veloci, magari reinterpretando i classici in modo originale. Con l’obiettivo di indurre i bambini ad assaggiare il più possibile, anche quegli alimenti che sono meno apprezzati dai loro palati, ma che possono imparare ad amare.

Via libera, tra gli altri, a crema di agrumi, torta di riso, cheese cake, risotto, merluzzo e spezzatino, passando per crostini, uova e tantissime verdure, per andare incontro ai ritmi frenetici delle mamme e dei papà, sfatando il luogo comune secondo cui per cucinare piatti sani e gustosi servono tante preparazioni e tempi lunghi.