Rimandata “La Corrida”: tutte le variazioni tv

05 Marzo 2020 | 15:19 di Redazione Sorrisi

La puntata di venerdì 6 marzo de “La Corrida” è rinviata. Al suo posto su Rai1 andrà in onda, dalle 21.25 alle 23.30, uno speciale “Porta a Porta” dedicato al Coronavirus dal titolo “L’Italia unita ce la farà”, condotto da Bruno Vespa e con ospiti i volti dei TG Rai.

Essenziale per il programma condotto da Carlo Conti è infatti la presenza del pubblico in studio, impossibile al momento dato il decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 4 marzo che stabilisce ulteriori misure per prevenire la diffusione del Covid-19.



Se risulta confermata la puntata di venerdì 6 del serale di "Amici", le variazioni del palinsesto non si fermano qui. Giovedì 5 marzo su Rai1, al posto della partita di Coppa Italia Napoli-Inter, va in onda una nuova puntata della dodicesima stagione di "Don Matteo" e su Canale 5, sempre in prima serata, il film "Il diavolo veste prada" è stato sostituito da "Poveri ma ricchi".