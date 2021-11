Riparte «Confessione Reporter» con Stella Pende

Le inchieste della nuova edizione in quattro appuntamenti su Rete 4 Stella Pende a "Confessione Reporter" Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Tornano in seconda serata su Rete 4, da domenica 28 novembre, le inchieste di Confessione Reporter, il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani, che in questa nuova edizione, in quattro appuntamenti, è interamente dedicata alle donne: ai loro diritti, ai loro sogni, al loro coraggio. Che si tratti di spose-bambine in Pakistan o di donne nelle carceri femminili. Che si parli di nuove streghe o delle donne afghane tornate nel tunnel del regime talebano.

La prima puntata si apre con la storia di Saman, che si è ribellata a un matrimonio combinato ed è scomparsa. Un dramma condiviso, in questo preciso momento, da almeno altre tremila giovani, nel mondo. Bambine vendute a un estraneo, maturo, che le condanna a una vita di violenza e di dolore. Il programma Mediaset ha scelto di tornare nel villaggio pakistano dove si dice che la famiglia di Saman si nasconda.

La seconda puntata è dedicata al carcere al femminile; la terza alle donne in Afghanistan, dopo la vittoria dei talebani; la quarta a Mamma Ebe, che è stata una santona tra le più conosciute e discusse d’Italia.