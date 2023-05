Riparte il Giro e l’Italia tifa Ganna

Al via sabato 6 maggio. Telecronache previste tutti i giorni su Rai2, Rai Sport, Eurosport 1 e Discovery+ Filippo Ganna all’ultima Milano-Sanremo dove è arrivato secondo. È uno specialista delle tappe a cronometro Antonio de Felice







Finisce l’attesa degli appassionati di ciclismo per la più importante gara a tappe nazionale. Al via sabato 6 maggio la 106a edizione del Giro d’Italia che si concluderà il 28 dopo 21 tappe e 3.489,2 km di percorso (diretta dalle 14 su Rai2, dal mattino su Rai Sport e ogni tappa integrale su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+).

Si parte dall’Abruzzo con una cronometro (la prima delle tre in programma) e si termina a Roma con il traguardo ai Fori Imperiali. Arrivi spettacolari in volata sono previsti nelle otto tappe più adatte ai velocisti, mentre sette sono quelle perfette per gli scalatori. Tra queste ci sono la Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (19 maggio), con lo sconfinamento in Svizzera e il passaggio sul Gran San Bernardo a quota 2.469 metri (Cima Coppi di questa edizione), e il tappone dolomitico Longarone-Tre Cime di Lavaredo (26 maggio).

Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono il belga Remco Evenepoel, Campione del mondo in carica, lo sloveno Primoz Roglic, terzo al Giro del 2019, e il portoghese João Almeida. Fra gli italiani, occhi puntati su Damiano Caruso, secondo al Giro del 2021 dove ha anche conquistato una tappa, e su Filippo Ganna, detentore del record dell’ora e specialista delle cronometro: è alla sua terza corsa in rosa dopo le quattro tappe vinte nel 2020 e le due vinte nel 2021.