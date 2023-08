Riparte il grande calcio e Sky riapre la Casa dello Sport

Da sabato 19 agosto riparte la Serie A. Ma su Sky Sport ci sono anche la Serie BKT, la Serie C, la Coppa Italia dagli ottavi, le Coppe Europee e i campionati inglesi, francesi e tedeschi. Aspettando l’Europeo Josè Mourinho, in veste di testimonial dei Campionati UEFA Credit: © Sky Antonio de Felice







Con la nuova stagione appena annunciata, la Casa dello Sport di Sky è pronta ad accogliere gli appassionati del grande calcio con oltre 2.500 partite in diretta sui canali di Sky Sport, in streaming su Now e con gli incontri top anche nel formato video 4K in altissima definizione.

Cominciamo con l’attesa ripartenza della Serie A da sabato 19 agosto che prevede tre partite in co-esclusiva per ogni turno per un totale di 144 incontri a stagione. E per la prima giornata ci sono Inter-Monza (sabato alle 20.45), Lecce-Lazio (domenica alle 20.45) e Torino-Cagliari (lunedì alle 18.30).

Restando a livello nazionale, confermata la Serie BKT mentre arriva la Serie C con tutta la regular season oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia dagli ottavi di finale in poi.

Per quanto riguarda le Coppe Europee, anche quest’anno Sky diffonde 121 delle 137 gare della Champions League e per la conduzione delle dirette pre e post partita dallo studio di “Champions League Show” al martedì e mercoledì c’è il volto nuovo (ma già noto agli appassionati di Formula 1) di Federica Masolin.

Il giovedì è invece la volta di Europa League e Conference League con le dirette condotte da Leo Di Bello e Margherita Cirillo. Ma c’è un’altra novità. La campagna promozionale per i tre campionati UEFA targati Sky Sport può contare su un testimonial d’eccezione come Josè Mourinho, attuale tecnico della Roma.

E il sodalizio con le maggiori competizioni europee è destinato a durare visto che Sky per il periodo 2024-2027 si è già aggiudicata l’esclusiva su tutte le piattaforme di ben 185 delle 203 partite della Champions League con il nuovo format (a cominciare dal numero delle squadre che passa da 32 a 36) e tutte quelle della Europa League e della Conference League.

Continua la grande copertura anche per i campionati nazionali esteri, come la Premier League inglese (fino a sette gare per ogni turno), per la League 1 francese (fino a cinque gare per ogni turno) e per la Bundesliga tedesca (fino a cinque gare per ogni turno) che scatta il 18 agosto.

Il tutto in attesa degli Europei che si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e per il quale Sky si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutti e 51 gli eventi e di questi 20 in esclusiva.

Insomma, la Casa dello Sport ha aperto le sue porte per intrattenervi con una nuova stagione di grande calcio targato Sky.