Riparte la Champions League, anche in tv

Al via dal 19 settembre la fase a gironi per Lazio, Milan, Napoli e Inter: tutti gli appuntamenti Antonio de Felice







Fra tutti i tornei di calcio la Champions League resta quello più importante, prestigioso e ambito. Dopo il turno preliminare, l’edizione 2023/2024 entra nel vivo con la prima giornata della fase a gironi che vede coinvolte per l’ultima volta 32 squadre, e fra queste ci sono quattro italiane (dalla prossima stagione i club partecipanti saliranno a 36 e quelli tricolori potrebbero diventare cinque).

Entriamo quindi nel dettaglio degli incontri cominciando da Lazio-Atletico Madrid che potremo seguire martedì 19 settembre alle 21 in chiaro su Canale 5 e pay su Sky e Now. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri confidano sui gol del loro capitano Ciro Immobile ma dovranno stare attenti al francese Antoine Griezmann, il più pericoloso attaccante della squadra spagnola. Sempre martedì 19 ma alle 18.45 si giocherà Milan-Newcastle (diretta su Sky, Now e Infinity+): la squadra di Stefano Pioli, che in campo ritroverà da avversario il centrocampista Sandro Tonali (ex capitano rossonero), potrebbe non avere vita facile contro gli inglesi che sono una delle realtà più ambiziose della Premier League.

Le altre due partite delle italiane sono in programma mercoledì 20, entrambe alle 21. Stiamo parlando di Braga-Napoli (visibile su Sky, Now e Infinity+) e di Real Sociedad-Inter (in esclusiva streaming su Prime Video). I campioni d’Italia, ora allenati da Rudi Garcia, si affidano ai numeri del nigeriano Victor Osimhen per affrontare la formazione portoghese che non pare essere un avversario troppo ostico. I vicecampioni d’Europa di Simone Inzaghi (fresco di rinnovo fino al 2025), invece, affrontano gli spagnoli puntando tutto sull’estro dell’attaccante Lautaro Martinez e su un gruppo che in queste prime settimane della stagione ha dimostrato di essere in ottima forma.