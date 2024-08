Riparte la Serie A: al via “Pressing” e “Domenica Sportiva”

Le trasmissioni sportive di Mediaset e Rai si adeguano al campionato-spezzatino Massimo Callegari e Monica Bertini Mediaset alal guidadi "Pressing" Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







La ripartenza della Serie A con il via alla stagione 2024-2025, riaccende le trasmissioni sportive delle reti Mediaset e Rai, costrette sempre più a seguire un campionato oramai spalmato su tre giorni (sabato, domenica e lunedì).

Mediaset

Lo sport sulle reti Mediaset con i programmi d’approfondimento riparte domenica 18 agosto alle 13 su Italia 1 con la nuova edizione di “Sportmediaset XXL” condotta da Benedetta Radaelli e con in studio Ciccio Graziani per rivedere e commentare gli highlights e la super moviola degli anticipi del sabato e proiettarsi sul resto della giornata.

Alle 23.25, invece, si passa su Canale 5, dove da domenica 18 agosto e per tutte le domeniche di campionato, torna “Pressing”, lo storico appuntamento targato SportMediaset, con in conduzione la confermata coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

Infine, da lunedì 19 agosto, in seconda serata su Italia 1 e per tutti i lunedì post giornate di Serie A, va in onda “Monday Night” condotto da Benedetta Radaelli, con le analisi delle partite del lunedì e gli approfondimenti sulla giornata appena giocata.

Rai

Più drastiche le scelte della Rai che alla presentazione dei palinsesti 2024/2025, ha presentato tre trasmissioni, tutte su Rai2. Si parte il sabato alle 23 con “90esimo di Sabato” con Paola Ferrari e Paolo Paganini (e con Marco Tardelli, Bruno Giordano e Ubaldo Righetti ): un’ora di immagini e commenti, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, al termine di una giornata in cui si giocheranno sempre tre partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45.

Il giorno seguente si prosegue con “La Domenica Sportiva al 90esimo” alle 22.45 con Simona Rolandi in conduzione, Alberto Rimedio, Lele Adani, Adriano Panatta ed Eraldo Pecci in studio e Mauro Bergonzi alla moviola: una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza, poi, spazio all’“Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport.

Infine, sempre su Rai2 il lunedì, a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, arriva “90esimo di Lunedì”, condotto da Marco Mazzocchi (con la presenza di Angelo Di Livio, Antonio Di Gennaro, Valeria Ciardiello ed Erika Calvani, oltre a Toni Damascelli), che proseguirà l’approfondimento su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della serie A.