Ritorna la Serie A: ecco quando e dove vederla

Abbiamo aspettato quasi tre mesi dall’ultima partita di Serie A disputata. E finalmente ora è stata annunciata la ripresa della stagione.

• Qui trovate il calendario aggiornato con le date, gli orari e i canali sui quali vedere le partite di Serie A



Si dovrebbe cominciare con le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia trasmesse in chiaro dalla Rai: il 13 giugno alle 20.45 è prevista Juventus-Milan, mentre il giorno dopo alla stessa ora toccherebbe a Napoli-Inter. Il 17 invece è in programma la finale di Roma (di cui la Rai ha i diritti). La partenza della Coppa Italia prima della Serie A è stata contestata dalle quattro squadre, motivo per cui c’è ancora incertezza.



Il campionato, invece, ripartirà il 20 e il 21 con le quattro gare della 25ª giornata sospese per il Covid. Poi tutto tornerà come prima: sette partite saranno trasmesse in esclusiva da Sky, le altre tre da Dazn via Internet (e dal suo canale via satellite al numero 209 di Sky, disponibile solo per chi è già abbonato al servizio Internet). Il governo ha chiesto a Sky di trasmettere le partite in chiaro nella formula “Diretta gol” (con collegamenti da un campo all’altro in stile “Tutto il calcio minuto per minuto”), ma per ora non è stata presa una decisione definitiva.

E in che orari si giocherà? Le fasce proposte dalla Lega Calcio sono quelle delle 17.15, 19.30 e 21.45. Infine, il calciomercato si svolgerà dal 1° settembre al 5 ottobre.