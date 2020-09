Ritorno a scuola con mascherina: Speciale “L’aria che tira”

13 Settembre 2020 | 11:02 di Lorenzo Di Palma

Il ritorno a scuola, previsto per il 14 settembre nella maggior parte delle regioni italiane, ma non tutte, è accompagnato da grandi incertezza e difficoltà. Tante sono le cose da sapere ancora prima di entrare in classe, a cominciare dalle norme anti-Covid stabilite per il rientro tra i banchi che richiedono massima attenzione e diligenza.

Lo "Speciale L'aria che tira - Notte prima degli esami" in onda in diretta domenica 13 settembre su La7 alle 20.35 e condotto da Myrta Merlino affronta il tema con esperti, politici, insegnanti, presidi e genitori. Vi saranno collegamenti con diverse scuole della penisola.

In apertura la senatrice Liliana Segre spiegherà ai ragazzi l’importanza di andare a scuola e il valore e il valore chiave che ha la cultura nella vita.

Tra i servizi un approfondimento con i virologi per capire quali sono i principali rischi legati al ritorno tra i banchi e chiarire quali sono i comportamenti migliori da seguire.

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina risponderà alle domande di Myrta Merlino e a quelle dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie collegate durante la diretta.