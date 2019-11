Riunione di famiglia per quelli di “Happy days”

Si sono incontrati ancora e, come ogni volta, la nostalgia ci ha fatto emozionare. Gli attori della storica sitcom si sono ritrovati a Los Angeles per rendere omaggio a Garry Marshall

Foto: Don Most, Ron Howard, Barbara Marshall, Henry Winkler, Marion Ross e Anson Williams

19 Novembre 2019 | 14:29 di Redazione Sorrisi

Si sono incontrati ancora e, come ogni volta, la nostalgia ci ha fatto emozionare. Sono gli attori della storica sitcom “Happy days”, che si sono ritrovati a Los Angeles per rendere omaggio a Garry Marshall, creatore della serie (e regista di “Pretty woman”) scomparso tre anni fa.



L’occasione, una raccolta fondi per un teatro intitolato proprio a Marshall. C’erano Ron Howard (che era Richie Cunningham), Marion Ross (sua mamma Marion), Don Most (Ralph Malph), Anson Williams (Potsie) e non poteva mancare Henry Winkler, il mitico Fonzie.