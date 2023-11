Roberta Morise torna con “Calabria a tavola”

Su Food Network un programma on the road alla scoperta delle bellezze delle bontà della regione Roberta Morise Credit: © FN Lorenzo Di Palma







Dopo Sanremo, la Calabria: Roberta Morise torna su Food Network con un nuovo programma, “Calabria a tavola”, interamente dedicato alla sua regione e al meglio che questa ha da offrire, e la prima puntata sarà in onda dall’1° novembre - e poi ogni mercoledì - alle 22.

In pratica Roberta Morise, calabrese doc, innamorata della sua terra e della sua millenaria cultura gastronomica, ci accompagna in un avvincente viaggio on the road per conoscere i piatti tipici e le ricette più gustose della regione.

Un ampio spaccato delle tante bontà calabresi, un caleidoscopio di sapori e di saperi che spazia dalla cucina più elaborata a quella contadina e casalinga, dalle ricette della tradizione montanara a quelle che profumano di mare. In ogni puntata, la conduttrice sarà affiancata da chef esperti e cuochi di casa che sveleranno tutti i segreti delle ricette che da sempre identificano il panorama gastronomico calabrese.