Roberto Sergio, ad Rai, ospite da Fiorello: «Dei 70 euro del canone, noi ne prenderemo 53. Il resto va ai privati…»

Alcune importanti sottolineature del numero uno della tv di stato, ospite ad "Aspettando Viva Rai2!" Redazione Sorrisi







Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, è stato ospite di Fiorello ad "Aspettando Viva Rai2!" e durante la diretta ha dichiarato che: «Dei 90 euro, e oggi dei 70 euro, noi ne prenderemo 53. Il resto va ai privati, giornali, televisioni private...». Sergio ha voluto sottolineare come l'importo del canone Rai non sia destinato per intero alla tv di stato, ma una parte consistente finisca al fondo per l'editoria aggiungendo che «non lo sa nessuno (che la tassa sovvenzioni altre aziende oltre la Rai, ndr)».

In seguito, Fiorello lo ha incalzato scherzando: «È come avere il preside davanti. Vuole fare un appello ai telespettatori perché non abbandonino la Rai?». «Sono venuto qui con il pulmino per portarvi a Medjugorie» la risposta di Sergio.

Fiorello ha poi parlato di Fabio Fazio: «Tutti dicono che la Rai l'ha cacciato ma Roberto Sergio è molto amico di Fazio». La risposta non si è fatta attendere: «Abbiamo lavorato insieme quando io ero a Lottomatica».

“Aspettando Viva Rai2!” si è chiuso con un bilancio positivo, +13% rispetto allo scorso anno, totalizzando su RaiPlay un totale di 130mila ore di visione.

Roberto Sergio ha poi parlato degli ascolti generali della Rai: «Diversamente da come viene raccontato quotidianamente da una parte della stampa, i risultati della Rai complessivamente, al netto di alcune sofferenze in programmi nuovi che hanno necessità di tempo e anche di modifiche per performare al meglio, sono risultati straordinariamente buoni. Dico soltanto che nel mese di ottobre le reti generaliste della Rai complessivamente primeggiano con uno share medio del 29,7% nell’intera giornata e del 31,3% nel prime time».