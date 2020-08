Roma 1960: su RaiPlay “le nostre Olimpiadi”

On line l’antologia delle Teche Rai per ripercorrere le tappe di un evento

21 Agosto 2020 | 13:12 di Lorenzo Di Palma

RaiPlay, da venerdì 21 agosto, ripercorre le tappe salienti delle XVII Olimpiadi, tenute a Roma dal 25 agosto all’11 settembre 1960, che rappresentarono l’occasione per un cambiamento epocale per la Capitale e per Italia, tanto che è proprio in quel periodo che si cominciò a parlare di “Miracolo italiano”.

L’antologia ribattezzata “1960, le nostre Olimpiadi” è composta da materiali unici, provenienti dall’archivio Rai. Oltre quaranta i contenuti presenti, di quello rimasti indelebili nella memoria degli italiani di allora: dalla cerimonia di apertura, con la sfilata trionfale delle 84 nazioni partecipanti allo stadio Olimpico, alle vittorie azzurre di Livio Berrutti, fino all’esordio di Cassius Clay, che sarebbe poi diventato una leggenda del pugilato mondiale, o alla maratona di Abebe Bikila.

Tra gli altri materiali disponibili, anche le gare di vela, con gli approfondimenti sulle imbarcazioni, gli ori di Rudolph (200) e Šachlin (anelli) e i riassunti delle varie giornate di gare, insieme a uno” Speciale” sul dispiegamento delle forze Rai, che coprirono buona parte del programma di gare con oltre cento ore di trasmissione in Eurovisione.