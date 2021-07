“Rosanero”, Salvatore Esposito è il protagonista di un nuovo film Sky Original

Una favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio di identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili Salvatore Esposito e Fabiana Martucci Credit: © Fabrizio di Giulio Redazione Sorrisi







Sky ha annunciato l'inizio delle riprese di "Rosanero", un nuovo film Sky Original, prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution. Le riprese del film sono in corso tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma.

Da un soggetto di Andrea Porporati (che è anche il regista) e da lui sceneggiato in collaborazione con Salvatore Esposito che è l'attore protagonista, il film è tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca "Rosanero" edita da Baldini&Castoldi.

Il film è una commedia che intreccia toni più leggeri a elementi dark, attraverso la favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio di identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili, e fa riflettere su temi rilevanti e su come il male possa trasformarsi in bene.

Cast

Protagonista di "Rosanero" è Salvatore Esposito che interpreta il boss Totò, con lui la piccola Fabiana Martucci nei panni di Rosetta. Nel cast Antonio Milo è Tonino La Bufala, Ciro Esposito è Rosario Capuano, Salvatore Striano è il Commissario Santalucia. Con Aniello Arena nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma nel ruolo di Fortebraccio.

Trama

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata del napoletano. Rosetta è una ragazzina di dieci anni che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si risvegliano dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza nel corpo di un gangster, un gangster in quello di una bambina...