Rugby: il “Sei Nazioni” in arrivo su Sky Sport e Now

Dal 2 febbraio al 16 marzo 2024, Sky Sport si prepara a trasmettere tutte le 15 sfide Antonella Silvestri







Il rugby è pronto a conquistare gli schermi televisivi con l’attesissimo torneo "Guinness Sei Nazioni," cheti svolgerà dal 2 febbraio al 16 marzo 2024. Sky Sport si prepara a trasmettere tutte le 15 sfide di questo evento, portando gli spettatori a vivere l'emozione del rugby in diretta. Dallo scontro iniziale tra Francia e Irlanda a Marsiglia fino al confronto epico tra Italia e Inghilterra a Roma, ogni incontro sarà una straordinaria esperienza sportiva.

Le partite degli Azzurri

L'Italia, guidata dall'allenatore Gonzalo Quesada, sarà al centro dell'attenzione con cinque sfide trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Inoltre, per i tifosi appassionati, le partite dell'Italia saranno visibili anche in chiaro su TV8, permettendo a un pubblico più vasto di seguire gli Azzurri nel loro percorso nel torneo.

Il team di commentatori

La squadra di commentatori sarà guidata da Francesco Pierantozzi, il telecronista delle sfide più importanti, affiancato da Moreno Molla, inviato nel ritiro dell'Italia. Paolo Malpezzi, Alessandro Moscardi, e Pippo Frati porteranno la loro esperienza e il loro entusiasmo nei commenti, mentre Diego Dominguez e Andrea De Rossi aggiungeranno il tocco speciale di chi ha vissuto il rugby da dentro il campo.

Tecnologia e innovazione

Sky Sport promette una copertura tecnica senza precedenti durante il torneo. A Roma, all'Olimpico, durante le partite dell'Italia, ben 26 telecamere, un drone, la ref-cam e la Robi-cam saranno schierati per offrire angolazioni uniche e coinvolgenti. Dagli spettacolari voli aerei alla prospettiva dell'arbitro, nulla sfuggirà all'occhio attento degli appassionati.

Il rugby under 20 e il torneo femminile

Non solo i grandi del rugby, ma anche la generazione emergente avrà il suo spazio con il Sei Nazioni Under 20 2024, visibile in diretta su Sky Sport e NOW. Dopo il torneo maschile, sarà il momento delle donne, con l'Italia di Giovanni Raineri in campo dal 24 marzo. Anche in questo caso, Sky Sport e NOW garantiranno una copertura completa, con le partite dell'Italia trasmesse in diretta e le altre in differita.

Il conto alla rovescia

Con il countdown che si avvicina, gli appassionati di rugby possono già percepire l'adrenalina che cresce. Nel 2023, l'Irlanda ha trionfato, ma Galles e Inghilterra comandano la classifica all time con 39 vittorie ciascuno, seguiti dalla Francia con 26. La Scozia, con 22 successi, sarà pronta a dimostrare il proprio valore. L'attesa è palpabile. Che il torneo abbia inizio!