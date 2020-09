Salvo Sottile a “I fatti vostri” contro tutti i raggiri

22 Settembre 2020 | 8:37 di Tiziana Lupi

L'esperienza maturata con la conduzione di “Mi manda Raitre” e un antico rapporto di amicizia con Michele Guardì hanno portato Salvo Sottile a “I fatti vostri”. Due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, il giornalista ha uno spazio dedicato ai diritti dei consumatori.

Quali sono le truffe più ricorrenti?

«Accanto a quelle classiche, come le vendite fasulle e i furti nei conti correnti, ora ci sono anche quelle legate al Covid: persone senza scrupoli offrono integratori miracolosi che promettono di impedire il contagio. A volte, per essere più convincenti, sfruttano l’immagine di volti noti che non ne sanno nulla».

Lei è mai statotruffato?

«Indirettamente. Ho segnalato alla polizia postale decine di profili falsi in cui chiedevo alle persone fino a 1.000 euro per cenare con me. È un tema così importante per me che tutte le sere, alle 19 circa, faccio dirette su Facebook e YouTube con gli avvocati dei consumatori per mettere in guardia i cittadini».