Samuele Palumbo vince “Tú sí que vales”

Su Canale 5 in diretta è stato premiato il giovane artista e ha vinto... Alessandro Alicandri







L'avevamo intercettato nel nostro recente articolo su Sorrisi dedicato ai momenti più belli dell'ultima edizione: Samuele Palumbo ha vinto “Tú sí que vales” con il 45% dei voti. Nella gara a quattro gironi del 18 novembre (con quattro finalisti per ogni girone) l'ha spuntata il giovane violinista. Purtroppo essendo superata la mezzanotte, per le regole in vigore per la tv in diretta, non è stato possibile premiarlo sul palco ma la sua mamma è salita (con tanto di cartonato rappresentante suo figlio) per farne le veci. Samuele Palumbo ha vinto quindi 100 mila euro. Il giovane artista l'ha spuntata grazie al suo carisma straordinario e la capacità di unire il più classico degli strumenti e uno stile in linea con le nuove generazioni.