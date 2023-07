San Diego Comic-Con 2023, tutte le novità annunciate

I nuovi spin-off di "The Walking Dead" e altri annunci, soprattutto sulle serie tv Cecilia Uzzo







L'edizione 2023 del Comic-Con di San Diego è stata un’edizione particolarmente scarna. Tradizionalmente è una delle convention dedicate all'intrattenimento più grandi del mondo, come il Komiket e il Lucca Comics & Games. Quest’anno, tuttavia, erano assenti i cosiddetti "pezzi grossi", come HBO, Sony Pictures e Universal Pictures e Marvel Studios (quindi anche Lucasfilm e più in generale Disney) a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso da maggio, cui si è poi aggiunto quello degli attori. Assente anche Netflix, ma perché fresco del suo evento Tudum. Per quanto sottotono, il Comic-Con di San Diego si è svolto tra il 20 e il 23 luglio e ha portato alcune novità e di trailer delle prossime produzioni in arrivo.

Le notizie principali riguardano le serie tv, mentre sul versante cinematografico, oltre a un poster esclusivo di Andy Park di “The Marvels”, sono stati annunciati due nuovi film della Justice League che usciranno nel 2024: “Crisis on Infinite Earths” e “Watchmen” sono i titoli, di cui però non si conoscono ulteriori dettagli.

X-Men ’97

Nonostante l’assenza dei Marvel Studios, è stata presentata “X-Men ‘97”, una serie animata in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+. Si tratta del revival della serie animata “Insuperabili X-Men” che segue Tempesta e Wolverine, impegnati a proseguire le attività degli X-Men. Magneto entrerà in scena e cercherà di prendere il posto di Charles Xavier. Sinistro, invece, compare per eliminare una volta per tutte gli X-Men.

The Continental

Dopo la pubblicazione delle prime immagini della serie prequel del franchise cinematografico John Wick, è stata resa nota la data di uscita su Peacock (in Italia il titolo sarà disponibile su Prime Video), cioè venerdì 22 settembre. In quella data debutterà il primo dei tre episodi, intitolato “Night 1”, cui seguirà il secondo (29 settembre) e il terzo (6 ottobre).

The Walking Dead

La serie madre è ormai conclusa, ma le novità annunciate al Comic-Con 2023 di San Diego riguardano tre serie spin-off:

“The Walking Dead: Daryl Dixon”: pubblicato il trailer dello spin-off dedicato alle nuove avventure del personaggio interpretato da Norman Reedus. Farà il suo debutto il 10 settembre negli Stati Uniti, nel frattempo è già stata confermata una seconda stagione che segue Daryl naufrago sulle coste francesi e costretto a ricostruire come sia arrivato lì e perché, e ad attraversare una Francia post-apocalittica, nella speranza di trovare una via per tornare a casa. Ma le persone che incontrerà lungo il viaggio potrebbero complicare il suo piano.

“The Walking Dead: Dead City”: lo spin-off di The Walking Dead dedicato a Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), che segue i personaggi mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, è stato rinnovato per una seconda stagione.

“The Walking Dead: The Ones Who Live”: proprio durante il panel è stato rivelato il titolo della serie spin-off (in arrivo nel 2024) che vede il ritorno di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes e Danai Gurira in quelli di Michonne, in cerca dell’amato nella terra post-apocalittica della saga, insieme al primo teaser trailer.



Intervista col vampiro

In Italia la prima stagione di “Intervista col vampiro” è ancora inedita, ma intanto AMC ha lanciato il teaser trailer della seconda stagione, che potrebbe subire ritardi nell’uscita (prevista nel 2024) a causa dello sciopero degli attori. La serie si basa sul romanzo del 1976 che ha dato origine al celebre film con Brad Pitt e Tom Cruise in cui il vampiro Louis de Pointe du Lac raccontava al giornalista Daniel Molloy la propria vita con il suo “creatore” Lestat de Lioncourt e l’adolescente vampira Claudia. Nel trailer della seconda stagione, si vede Delainey Hayles nei panni della nuova vampira adolescente Claudia, nella prima stagione interpretata da Bailey Bass.

Invincible

Amazon ha pubblicato il teaser della seconda stagione di “Invincible”, serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman (“The Walking Dead”), Cory Walker e Ryan Ottley. I nuovi episodi debutteranno il prossimo 3 novembre su Prime Video. Ancora stordito dal tradimento di Nolan nella stagione 1, Mark fatica a ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua paura più grande: diventare suo padre senza nemmeno accorgersene.

Star Trek: Discovery

In occasione del Comic-Con, Paramount+ ha lanciato una clip tratta dalla quinta e ultima stagione di “Star Trek: Discovery”, che approderà sulla piattaforma nel corso del 2024. La trama della quinta stagione segue il capitano Michael Burnham e l’equipaggio della USS Discovery sulle tracce di un mistero che li spedirà in un’epica avventura attraverso la galassia, alla ricerca di un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente occultata per secoli. Ma ci sono altri che lo cercano… avversari pericolosi disposti a tutto pur di rivendicare il premio per loro e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.