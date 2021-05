Sapiens – un solo pianeta: al via la nuova stagione

Sabato 8 maggio in prima serata su Rai3 “Chi li ha visti? Dai dinosauri ai Sapiens” Mario Tozzi Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Riparte ufficialmente con la nuova stagione, sabato 8 maggio, dopo “l’anteprima” del 24 aprile dedicata a Chernobyl, Sapiens - un solo pianeta, che andrà in onda in prima serata su Rai 3 per sei settimane alle ore 21.45.

Questa terza stagione del programma di divulgazione scientifica e ambientale del sabato sera, condotto come sempre da Mario Tozzi, inizia con una puntata dedicata alla cosiddetta “Sesta Estinzione”, che apparentemente interessa 30mila specie che scompaiono ogni anno e di cui non sembra importarci granché. Anche se aria pulita e immagazzinamento di anidride carbonica, acqua pulita, cibo, medicinali, svago e divertimento non dipendono dalla nostra tecnologia, ma dalla natura intatta e dalla ricchezza della vita.

Finora la storia della Terra ha conosciuto cinque grandi estinzioni che hanno modificato radicalmente il volto e la vita sul pianeta, portando alla scomparsa di quasi la totalità delle specie esistenti come ad esempio i dinosauri. Ma si è sempre trattato di estinzioni dovute a cause naturali. La sesta estinzione ha invece due particolarità che la rendono unica: la grande velocità con la quale si sta verificando e la causa scatenante non più rappresentata dalla natura ma dai Sapiens.