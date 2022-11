“Sapiens – un solo pianeta”: il “Tempo della Terra” nell’ultima puntata

Sabato 12 novembre su Rai3 quinto appuntamento e finale di stagione con Mario Tozzi Mario Tozzi Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







La storia della vita sulla Terra è ancora misteriosa, Cosa sappiamo noi, di questa storia? Com’è nata la nostra casa, come si sono formati gli oceani? Quando è apparsa per la prima volta la vita sulla Terra? E come ha fatto a evolversi fino alle forme che oggi conosciamo? Sono queste le domande che Mario Tozzi si pone nella sua ultima incursione nel passato nel presente e nel futuro della vita degli uomini, con la quinta puntata di "Sapiens - un solo pianeta" in onda sabato 12 novembre alle 21.45 su Rai3.

Nella natura incontaminata della Barbagia, Mario Tozzi percorre a ritroso un viaggio alla ricerca di prove geologiche di due storie ancestrali: la nascita e formazione del Pianeta Terra, e la genesi e il percorso della Sardegna la regione più antica d’Italia. Parallelamente, attraverso i grandi documentari di Sapiens, osserveremo le nuove e strabilianti scoperte arrivate proprio dal luogo in cui tutto ha avuto inizio: lo spazio profondo.

Le più aggiornate tecnologie satellitari infatti, permettono di guardare la Terra da migliaia di chilometri di distanza fornendo nuove entusiasmanti risposte alle domande più antiche. Infatti, a causa della mancanza di testimonianze fossili tali da permettere ricostruzioni significative, l’osservazione della Terra dallo spazio e lo studio delle meteoriti possono dare un contributo per capire a pieno la storia del pianeta.