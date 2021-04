“Save our squad” arriva la serie con David Beckham

Su Disney+ Beckham farà da mentore a una giovane squadra dilettantistica David Beckham Credit: © Disney+ Giulia Ausani







Disney+ sta sviluppando "Save our squad", nuova serie factual entertainment in cui vedremo David Beckham tornare sui campi di calcio dell'East London dove ha giocato da ragazzo.



Qui farà da mentore a una giovane squadra dilettantistica che sta lottando per non retrocedere. Beckham, la squadra e il loro allenatore intraprenderanno un viaggio edificante e di trasformazione.

«È fantastico portare in risalto il calcio dilettantistico, che mi ha dato così tanto all’inizio della mia vita da giocatore», ha dichiarato Beckham. «Sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera di successo da giocatore e, ora, avere l’opportunità di portare la mia esperienza in questa squadra come mentore è davvero incredibile».