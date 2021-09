“Scene da un matrimonio” posticipato al 3 ottobre

Il 19 settembre andrà invece in onda la nuova edizione del daytime di "Amici", per due settimane di domenica Anna Tatangelo Redazione Sorrisi







Il debutto di Anna Tatangelo alla conduzione di "Scene da un matrimonio" è posticipato. Ad annunciarlo è Mediaset che fa slittare il programma pomeridiano di Canale 5 «Per realizzarlo al meglio e con la massima qualità produttiva». Prenderà quindi il via il prossimo 3 ottobre, mentre al suo posto andrà in onda, per due settimane di domenica invece che di sabato, la nuova edizione del daytime di "Amici". Sabato 18 settembre andrà in onda al posto del talent una delle soap opera in palinsesto.