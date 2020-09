Seat Music Awards 2020: il cast della seconda serata

05 Settembre 2020 | 12:12 di Redazione Sorrisi

Tornano su Rai 1 per sostenere la musica con il secondo appuntamento i Seat Music Awards 2020, sempre in diretta dall'Arena di Verona e con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sabato 5 settembre dalle 20.35. Per contribuire alla raccolta fondi "Covid 19 - Sosteniamo la musica" sul grande palco posizionato al centro dell'Arena - perché si possa godere di una visuale a 360° delle esibizioni - si alterneranno: Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boombadabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors ed Enrico Brignano.

Domenica 6 settembre, poi, nel pomeriggio alle 16 sempre su Rai1 sarà la volta del terzo speciale appuntamento con il “Viaggio nella musica”, in cui Nek incontra: Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Marco Masini, Fabrizio Moro, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Nina Zilli, Mr Rain, Simona Molinari, Giovanni Caccamo e Michele Placido.