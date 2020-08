Seat Music Awards 2020: il cast delle due serate

25 Agosto 2020 | 13:59 di Lorenzo Di Palma

Sarà come sempre condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il 2 e il 5 settembre in prima serata su Rai1 in diretta dall’Arena di Verona, la 14ª edizione dei Seat Music Awards 2020. In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, però, per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo, trasformando i “Premi della Musica” nei “Premi dalla Musica”. Inoltre, per la prima volta, il palco sarà posizionato al centro dell’Arena, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell’Anfiteatro.

Saranno oltre 50 gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle due serate. Il 2 settembre il palco ospiterà Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

Il 5 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Enrico Brignano.

Inoltre il 6 settembre, alle 16 su Rai1, Nek presenterà “Seat Music Awards – Viaggio nella musica” con Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Giusy Ferreri, Mr. Rain e molti altri ospiti protagonisti della “Settimana della Musica”.