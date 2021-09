Seat Music Awards 2021: la scaletta della prima serata

Tutti gli artisti che si esibiranno all’Arena di Verona Vanessa Incontrada e Carlo Conti Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Una vera e propria festa all’Arena di Verona, per la ripartenza non solo della musica, con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo. È l’obiettivo dei Seat Music Awards 2021, i premi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in prima serata su Rai1 il 9 e il 10 settembre.

Questa la scaletta con tutti gli artisti attesi sul palco per la prima serata giovedì 9 settembre:

Gigi D’Alessio – Seat Music Award per il disco “Buongiorno”

Madame – Seat Music Award per il disco “Madame” e per il singolo “Voce”

Marracash – Premio Speciale Album più venduto del 2020

Il Volo – Premio Arena di Verona

Giorgio Panariello e Marco Giallini – Lancio “Lui è Peggio di Me” Rai3

Sangiovanni – Seat Music Award per il singolo “Malibu”, “Lady”, “Tutta la notte” e per il disco “Sangiovanni”

Maria De Filippi – Premio Speciale Seat Music Award

Ligabue – Seat Music Award per il disco “7”

Alessandra Amoroso – Seat Music Award per il singolo “Karaoke”

Alessandro Cattelan – Lancio “Da Grande” Rai1

Claudio Baglioni – Seat Music Award per il disco “In questa Storia che è la mia” e Premio Arena di Verona

Marco Mengoni – Seat Music Award per il singolo “Venere e Marte”

Amadues - Premio Arena di Verona

Mahmood – Seat Music Award per il singolo “Dorado”

Antonella Clerici – Lancio “Mezzogiorno” e “The Voice Senior”

Orietta Berti – Seat Music Award per il singolo “Mille”

Zucchero – Seat Music Award per il disco "Doc"

Pio e Amedeo – Premio Speciale Seat Music Award

Achille Lauro – Seat Music Award per il singolo “Bam Bam Twist” e per il disco “1990”

Fiorella Mannoia – Omaggio Gino Strada / Lancio “La Versione di Fiorella” Rai3

Paola Cortellesi – Rientro nelle Sale Cinematografiche / Lancio “Come un gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”

Andrea Bocelli – Premio Arena di Verona

Omaggio a Raffaella Carrà – Vanessa Incontrada

Jerry Calà – Premio Arena di Verona

Purple Disco Machine – Premio della Sony per le certificazioni raggiunte in Italia

Aka7Seven – Seat Music Award per il singolo “Mi Manchi”, “Loca” e per il disco “Aka7even”

Massimo Pericolo – Seat Music Award per il disco “Solo tutto”

Mecna – Seat Music Award per il disco “Mentre nessuno guarda”

Psicologi – Seat Music Award per il disco “Millenium Bug”