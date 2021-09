Seat Music Awards 2021: la scaletta della seconda serata

Tutti gli artisti che si esibiranno all’Arena di Verona venerdì 10 settembre Vanessa Incontrada e Carlo Conti Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Continua la festa all’Arena di Verona per la ripartenza non solo della musica, con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo: i Seat Music Awards 2021, i premi condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in prima serata su Rai1 il 9 e il 10 settembre.

Questa la scaletta con tutti gli artisti attesi sul palco per la seconda serata venerdì 10 settembre:

Guè Pequeno - Seat Music Award per i dischi “Fastlife 4” e “Mister Fini” e per il singolo “Chico”

Mara Sattei - Seat Music Award per il singolo “Altalene” e per il disco “BV3” del progetto Bloody Vinyl

Deddy - Seat Music Award per il disco “Il cielo contromano”

Ernia - Seat Music Award per i singoli “Ferma a guardare” e “Superclassico”, e per l’album “Gemelli”

Pinguini Tattici Nucleari - Seat Music Award per il disco “Ahia!” e per il singolo “Scrivile scemo”

Emma - Premio Arena di Verona

Loredana Bertè - Premio Speciale Seat Music Award e Premio Warner

Diodato - Premio Arena di Verona

Colapesce e Dimartino - Seat Music Award per il singolo “Musica leggerissima”

Loretta Goggi - Seat Music Award per “Maledetta Primavera”

Noemi e Carl Brave - Seat Music Award a Carl Brave per il disco “Coraggio”, Seat Music Award a Noemi per il singolo “Makumba”

Negramaro - Seat Music Award per il singolo “Contatto”, premio Sugar con disco di diamante per “Mentre tutto scorre”

Alessandro Siani - Premio Arena di Verona

Irama - Seat Music Award per il singolo “La genesi del tuo colore” e per il disco “Crepe”

Annalisa & Federico Rossi - Seat Music Award a Annalisa per il disco “Nuda”

Boomdabash & Baby K - Seat Music Award ai Boomdabash per il singolo “Karaoke” e per il disco “Don’t Worry (Best of 2015-2020), Seat Music Award a Baby K per il singolo “Non mi basta più”

Colapesce e Dimartino - Premio Seat

Marco Masini & Vanessa Incontrada

Elettra Lamborghini - Seat Music Award per il singolo “Pistolero”

Blanco - Seat Music Award per i singoli “Mi fai impazzire” e “Notti in bianco”; con Mace Seat Music Award per il singolo “La canzone nostra”; Mace - SMA per il disco “Obe”

Rocco Hunt e Ana Mena - Seat Music Award per il singolo “Un bacio all’improvviso” e “A un passo dalla luna”

Nek canta con Michela Giraud per il lancio Speciale Disco Estate

Eleonora Abbagnato - Premio Arena di Verona

Takagi&Ketra e Giusy Ferreri - Seat Music Award a Takagi&Ketra per il singolo “Venere e Marte” e “Ciclone”

Malika Ayane - momento Radio2

Rkomi & Irama con Dj Shablo - Seat Music Award per i singoli “Nuovo Range”, “Luna Piena” e “Partire da te”, e per l’album “Taxi Driver”; premio a Shablo per il singolo “M’ Manc”

Francesco Gabbani - momento Cantine Maschio

Fred De Palma - Seat Music Award per i singoli “Paloma” e “Ti raggiungerò”

Tancredi - Seat Music Award per il singolo “Las Vegas”

Capo Plaza - Seat Music Award per l’album “Plaza”

Shade - Seat Music Award per il singolo “Autostop”

Emis Killa, Jake La Furia & Massimo Pericolo - Seat Music Award per l’album “17”

Il tre - Seat Music Award per il disco “Ali”

Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig - momento europei

Arisa