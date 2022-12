“Sei pezzi facili”: quarto appuntamento con “456”

Su Rai3 una pièce teatrale di Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta Sei pezzi facili: 456 Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Andrà in onda sabato 10 dicembre alle 22 su Rai3, il quarto appuntamento del ciclo "Sei pezzi facili", le pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo da Paolo Sorrentino. Si tratta di "456", la storia di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto, interpretata da Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta.

Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. E tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. tutto è pronto, tutto è perfetto.