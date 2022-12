“Sei pezzi facili”: ultimo appuntamento con “In mezzo al mare”

Valerio Aprea diretto da Paolo Sorrentino interpreta il teatro di Mattia Torre Sei pezzi facili: Valerio Aprea in "In mezzo al mare" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Si chiama "In mezzo al mare" l’ultima pièce della serie "Sei pezzi facili", l’appuntamento di Rai3 con il teatro di Mattia Torre, in programma sabato 17 dicembre alle 22.

Protagonista dello spettacolo è Valerio Aprea con la messa in scena per il piccolo schermo con la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino.

La storia è ambientata in via Aurelia. Tre e mezzo del mattino. Un viaggio di ritorno da un matrimonio. Un uomo assiste a un incidente stradale e ora, a distanza di mesi, è chiamato a "spiegarsi" di fronte a un giudice. Ma testimoniare presuppone una conoscenza abbastanza precisa almeno del fatto in questione, e la cosa gli riesce alquanto difficile perché ha realizzato di non capire niente, né di sé né del mondo che lo circonda.

Perché in un’epoca in cui tutto deve essere chiaro, lui è in balia delle onde. È una mania di quest’epoca sapersi descrivere alla perfezione?