“Sei pezzi facili”:  Valerio Aprea e Paolo Calabresi protagonisti di “Qui e ora”

Terzo appuntamento con il teatro di Mattia Torre su Rai3 "Qui e ora" con Valerio Aprea e Paolo Calabresi







Si chiama "Qui e ora", il terzo appuntamento con "Sei pezzi facili" - le sei pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo, sotto la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino - in onda sabato 3 dicembre alle 22 su Rai3.

“Qui e ora” che vede protagonisti Valerio Aprea e Paolo Calabresi, parte da un incidente frontale tra due scooter in una strada sperduta della periferia di Roma: è il 2 giugno, festa nazionale, e i soccorsi tardano ad arrivare.

I due uomini che giacciono a terra sono due opposti, antropologicamente inconciliabili, destinati a odiarsi: Aurelio è un cuoco famoso, che cucina alla radio intrattenendo massaie e non solo, il suo pensiero è sempre positivo, si sente sicuro, si dice fumantino; Claudio è disoccupato, mammone, impacciato, svogliato, sempre sul punto di soccombere ma, per miracolo, ancora vivo.