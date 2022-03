“Sei sorelle” sono pronte per Rai1

Tra la primavera e l'estate è probabile l'approdo della soap spagnola su Rai1 "Sei sorelle" Redazione Sorrisi







Rai pubblicità nei suoi listini per la primavera e l’estate ha annunciato l’acquisto della soap opera spagnola “Seis hermanas”, ossia “Sei sorelle”. Ancora non è stata ufficializzata la messa in onda, ma probabilmente la vedremo nel pomeriggio di Rai1 durante l’estate quando “Il paradiso delle signore” andrà in vacanza. La vicenda si svolge tra il 1913 e il 1917 e racconta la storia delle sorelle Silva: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa.