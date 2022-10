“Selena Gomez: My Mind & Me”, ecco il trailer

Disponibile su Apple Tv+ dal 4 novembre,mostra il suo percorso per recuperare il benessere mentale Cecilia Uzzo







È una dichiarazione di intenti il titolo "Selena Gomez: My Mind & Me" del documentario dedicato a Selena Gomez, cantante, attrice e molto altro. Il film, diretto e prodotto da Alek Keshishian, sarà disponibile su Apple Tv+ il prossimo 4 novembre, ma non è certo stato un caso se il suo trailer è stato pubblicato nella Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), dal momento che la Gomez è da tempo in prima linea nel campo della promozione della consapevolezza e difesa della salute mentale. L’artista, infatti, ha voluto condividere il proprio percorso personale, di cui ha varie volte parlato sui social, attraverso il documentario che in italiano si traduce con "Selena Gomez: La mia mente e io".

Un documentario autobiografico

Cantante e attrice (è tra le star della serie "Only Murders in the Building") di fama mondiale, Selena Gomez è anche produttrice, imprenditrice e attivista. Affetta da una malattia autoimmune (lupus) che anni fa ha reso necessario un trapianto di rene, la star ha raccontato come la sua patologia abbia impattato la sua vita e la sua salute mentale, con attacchi di ansia e depressione. Tutto questo è narrato nel documentario che, senza edulcoranti, ripercorre il viaggio durato sei anni attraverso cui Selena ha ritrovato una nuova luce dopo tanta oscurità che l’aveva travolta all’apice del successo.

