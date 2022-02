Sergio Castellitto sarà il generale Dalla Chiesa

La nuova fiction arriverà prossimamente su Rai1, ecco la prima immagine di Castellitto in divisa Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa Redazione Sorrisi







Si sono svolte a Palermo le riprese della nuova fiction di Rai1 dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. A interpretarlo è Sergio Castellitto. Tra le location principali, la Prefettura di Palermo e Villa Pajno. Al centro della storia ci sarà la ricostruzione dell’attentato di via Carini, in cui il 3 settembre di 40 anni fa Dalla Chiesa perse la vita con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Si tratta di una serie in 4 serate che ripercorre la lotta condotta dal Generale dei Carabinieri negli Anni 70 contro le Brigate Rosse. Per combatterle, crea il "Nucleo Speciale Antiterrorismo", un gruppo scelto di giovani carabinieri che agisce con metodi e mezzi innovativi per l’epoca. Girata anche a Roma e Torino, la fiction seguirà la vita del generale fino al 3 settembre 1982 quando, tornato a Palermo come prefetto speciale, verrà assassinato dalla mafia.

Di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me, vede alla regia lo stesso Pellegrini e Andrea Jublin.