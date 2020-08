Serie B: sfida finale su Rai 2

In diretta gli ultimi 90' per la promozione: Spezia-Frosinone vale la A, si parte dall'1-0

20 Agosto 2020 | 16:16 di Lorenzo Di Palma

Saranno novanta minuti tesi quelli che, giovedì 20 agosto, sceglieranno l'ultima squadra che raggiungerà nella massima serie Benevento e Crotone. La diretta di Spezia-Frosinone andrà in onda, su Rai2, a partire dalle 21.10.

Dopo il match di andata del "Benito Stirpe", terminato 1-0 per lo Spezia, agli uomini di Nesta servirebbe un'altra impresa, stile Pordenone, per il ritorno in Serie A, mentre agli uomini di Vincenzo Italiano (che, comunque, il prossimo anno in panchina nella massima serie ci sarà, con il Genoa) basta non perdere o, al massimo, farlo con lo stesso risultato di quattro giorni fa.