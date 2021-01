“Sex and the City”: in arrivo dieci nuovi episodi

12 Gennaio 2021 | 10:59 di Giulia Ausani

Sei stagioni per un totale di novantaquattro episodi, due film e una serie spin-off: "Sex and the city" è stata una delle serie tv di maggior successo dei primi anni 2000. E sta per tornare: HBO ha annunciato la produzione di "And just like that..." serie sequel in dieci episodi con il cast originale.

Ma non ci saranno tutte le protagoniste: tornano Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (rispettivamente Carrie, Charlotte e Miranda), mentre Kim Cattrall (Samantha) non prenderà parte alla nuova serie.

A produrrla sarà Michael Patrick King, già regista dei due film di "Sex and the City" e produttore della serie originale. Secondo quanto annunciato da HBO in un comunicato stampa, "And just like that" «seguirà Carrie, Miranda e Charlotte nell’esplorazione del percorso che parte dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia a trent’anni e arriva alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia a cinquant’anni».