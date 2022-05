“She-Hulk”, il trailer della nuova serie Marvel

Il primo trailer lancia la serie (in arrivo su Disney+) dedicata alla cugina di Bruce Banner "She-Hulk" Cecilia Uzzo







Ironica, forte e verde, verdissima: è questa la prima impressione di "She-Hulk", la nuova serie Marvel in arrivo prossimamente. In occasione degli Upfront della Disney, infatti, è stato lanciato il primo trailer ufficiale di "She-Hulk: Attorney at Law" (questo è il titolo completo), la serie dedicata all’eroina Marvel con protagonista Tatiana Maslany, il cui debutto in streaming è fissato per il prossimo 17 agosto sulla piattaforma Disney+.

Com’è noto, la serie dei Marvel Studios racconta la storia e le origini della cugina di Bruce Banner, l’avvocato di successo Jennifer Walters, che acquisisce le stesse abilità del cugino dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue da Hulk.

Il trailer

Oltre a mostrare la trasformazione della protagonista nella creatura verde e fortissima, il trailer svela il tono decisamente brillante della serie, che è stata definita una commedia dal produttore Kevin Feige: nessun piglio da supereroina per Jennifer, che sembra sempre pronta a ironizzare su di sé, rampante trentenne in carriera, e sugli altri, supereroi compresi.

Il cast della serie

Il trailer di "She-Hulk" rivela anche buona parte del cast che affianca la protagonista Tatiana Maslany aka Jennifer Walters/ She-Hulk, a cominciare da Mark Ruffalo, che torna a interpretare Bruce Banner aka Hulk dopo l'ultima apparizione cinematografica in "Avengers: Endgame". Tim Roth interpreta invece il cattivo della serie, cioè Emil Blonsky / Abominio, diventato tale a seguito a un incidente con i raggi gamma e Ginger Gonzaga è la migliore amica di Jennifer. Nel cast potrebbe figurare anche la cantante Megan Thee Stallion nei panni di sé stessa, mentre senza dubbio si sono anche Renée Elise Goldsberry nei panni di Amelia e Jameela Jamil in quelli di Titania, che sarà una rivale di She-Hulk.

"She-Hulk" dai fumetti alla serie

La serie "She-Hulk: Attorney at Law" è la prima versione cinematografica (anche se forse sarebbe meglio dire televisiva) di un personaggio noto agli appassionati dei fumetti Marvel. L’avvocatessa Jennifer Susan Walters, che riceve i poteri del cugino Bruce Banner attraverso una trasfusione di sangue dallo stesso, è stata creata da Stan Lee e John Buscema su “Savage She-Hulk #1” (1980). Nei fumetti, decide di mantenere il suo aspetto “mutato” ed entra a far parte di vari supergruppi come i “Vendicatori” e i “Fantastici 4”, ma la sua fama è cresciuta notevolmente a partire dal 1989, quando la Marvel ha cominciato a pubblicare “Sensational She-Hulk” di John Byrne, ciclo di storie in cui Jennifer rompe la quarta parete ed è consapevole di essere un personaggio dei fumetti.