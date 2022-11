Si canta con lo Zecchino d’Oro

Torna su Rai1 lo Zecchino d’Oro, arrivato alla 65a edizione. La speciale programmazione natalizia prevede i primi due appuntamenti condotti da Francesca Fialdini e Paolo Conticini giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle 17.05. La finale, in onda sabato 24 dicembre alle 17, sarà condotta invece da Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione.

Il titolo di questa edizione sarà “Semplicemente bambino”, per ribadire l’impegno dell’Antoniano a far sì che ogni bimbo abbia diritto a una vita serena e spensierata. In gara 14 canzoni interpretate da 17 bambini di ogni parte d’Italia, insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. I temi dei brani sono di attualità come l’ambiente, la diversità, la famiglia. Lo Zecchino d’Oro si impegna nella campagna dell’Antoniano “Operazione pane”, a favore delle mense francescane. Il numero solidale, attivo fino al 9 dicembre, è 45.588.