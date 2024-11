Si gira a Milano “Portobello”, la serie su Enzo Tortora

Marco Bellocchio firma la regia e Fabrizio Gifuni interpreta l’indimenticabile conduttore Al centro, Gifuni è Enzo Tortora. Accanto a lui, Tommaso Ragno nel ruolo di Marco Pannella, leader del Partito Radicale Stefania Zizzari







Sono iniziate le riprese della serie “Portobello” che racconta la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora, il conduttore del celebre programma televisivo in onda dal 1977 per sette edizioni, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di far parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu rinchiuso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa.

Tommaso Ragno e Fabrizio Gifuni

Girati a Roma, a Milano, in Sardegna e in Campania, i sei episodi (prodotti da Our Films e Kavac Film) sono diretti da Marco Bellocchio e andranno sia al cinema sia in televisione. «Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu assolto completamente solo dopo una lunga odissea giudiziaria» spiega il regista Bellocchio. «Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire (nel 1988, ndr). Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo».

Gifuni con Romana Maggiora Vergano che abbiamo conosciuto nel film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Nel ruolo del protagonista c’è Fabrizio Gifuni. Nel cast, anche Tommaso Ragno, che interpreta Marco Pannella, Alessandro Preziosi, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Lino Musella e Fausto Russo Alesi.