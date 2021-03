Signora Coriandoli, ma cosa combina?

È bastato vederla come ospite a “Soliti ignoti” per riaccendere la curiosità sul suo personaggio Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli a "Soliti ignoti" Antonella Silvestri







È bastato vederla come ospite a “Soliti ignoti” per riaccendere la curiosità sul suo personaggio. Ecco a voi la Signora Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini.

Dopo la partecipazione della signora Coriandoli al programma, non si fa che parlare di lei. Ma dove l’ha tenuta nascosta tutto questo tempo?

«Emma si è presa un periodo di pausa per ritrovare se stessa e per coltivare nuovi interessi. Ora è tornata e vuole riappropriarsi dei propri spazi. Con Amadeus si è divertita un sacco...».

Durante la puntata, però, è apparsa pimpante ma anche un po’ impacciata nell’indovinare le identità. Non ne ha azzeccata una…

«Anche se è esperta e perspicace, non è stato semplice per la signora Coriandoli collegare le professioni alle identità».

È la prima volta nella storia di “Soliti ignoti” che un concorrente arriva al parente misterioso a zero euro...

«Ma la signora Coriandoli non si è persa d’animo, infatti è riuscita a indovinare il parente misterioso vincendo i 5 mila euro da donare all’Ospedale Spallanzani di Roma. La Emma è una santa donna…».